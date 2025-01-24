Elazığ'da 3 aracın karıştığı kaza; 1'i ağır, 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Elazığ'da 3 aracın karıştığı kaza; 1'i ağır, 3 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobil, 2 otomobile çarptı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ-Malatya kara yolu Özel Harekat kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen A.O.B.'nin kullandığı otomobil, F.B. idaresindeki otomobil ile B.G.'nin kullandığı otomobile çarptı.

Savrulan otomobil, daha sonra refüjdeki trafik levhasına çarptı. Kaza araç sürücüleri yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan F.B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da 3 aracın karıştığı kaza; 1'i ağır, 3 yaralı

Elazığ'da 3 aracın karıştığı kaza; 1'i ağır, 3 yaralı

Elazığ'da 3 aracın karıştığı kaza; 1'i ağır, 3 yaralı

Elazığ'da 3 aracın karıştığı kaza; 1'i ağır, 3 yaralı

Elazığ'da 3 aracın karıştığı kaza; 1'i ağır, 3 yaralı

Elazığ'da 3 aracın karıştığı kaza; 1'i ağır, 3 yaralı

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