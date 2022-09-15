AFAD’ın bilgilerine göre, Elazığ’da deprem meydana geldi.
Depremin şiddeti 3.6 olarak açıklandı.
Elde edilen bilgilere göre, deprem merkezde meydana geldi.
AFAD’ın bilgilerine göre, Elazığ’da deprem meydana geldi.
Depremin şiddeti 3.6 olarak açıklandı.
Elde edilen bilgilere göre, deprem merkezde meydana geldi.
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