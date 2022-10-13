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38 adet suç kaydı bulunan şüpheliler yakalandı

Elazığ’da toplamda 38 adet suç kaydı bulunan 2 şüpheli, yaptıkları hırsızlık sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 16:38
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Elazığ’da 38 adet suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı

38 adet suç kaydı bulunan şüpheliler yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. 

Bu çerçevede meydana gelen iki farklı hırsızlık olayında 6 suç kaydı bulunan N.İ. ile 33 suç kaydı bulunan E.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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