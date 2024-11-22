Elazığ’da 4 dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Kaynak: DHA
Elazığ’da 4 dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

ElazıĞ'da, ev almak isteyenleri dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli, yakalanarak tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından dolandırıcılık şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada, 4 şüphelinin tapu sahipleri olmadıkları halde ev satın almak isteyen 2 kişinin 1 milyon 800 bin ve 1 milyon 510 bin lirasını hesaplarına geçirerek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüpheliler M.A.Ç., Ö.D., E.Y., S.A., Gaziantep ve Siirt'te belirlenen adreslerinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kente getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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