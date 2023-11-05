Elazığ’da 5 adet ruhsatız tabanca ele geçirildi

Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan rutin kontrollerde 5 adet ruhsatız tabanca ve bir adet tüfek ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Elazığ’da 5 adet ruhsatız tabanca ele geçirildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin huzur, genel güvenlik ve genel asayişinin sağlanması için Olgunlar, Doğuken, İcadiye, Nailbey ve Yeni Mahalle ve bu mahallelere çıkan caddelerde rutin kontroller yapıldı.

Kontrollerde, 67 araç ve 114 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulama ve aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 36 adet fişek, adet pompalı tüfek ve 6 adet kartuş ele geçirildi.

aw069744-01.jpgŞahıslar ve bahse konu suç unsurları hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldığı bildirildi.

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