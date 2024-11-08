Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem (8 Kasım 2024)

Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.04'te merkez üssü Elazığ olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 16.22 kilometre olarak bildirildi.

Deprem kent merkezinde şiddetli hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Elazığ’da . büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.