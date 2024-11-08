Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem (8 Kasım 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem (8 Kasım 2024)

Elazığ'da saat 17.04'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi.

Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.04'te merkez üssü Elazığ olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 16.22 kilometre olarak bildirildi.

aw325237-01.jpg

Deprem kent merkezinde şiddetli hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Elazığ’da . büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Son Haberler
Rojin'in babası Diyarbakır Adliyesi önünde isyan etti: 23 gündür otopsi raporu çıkmadı
Rojin'in babası Diyarbakır Adliyesi önünde isyan etti: 23 gündür otopsi raporu çıkmadı
Minibüs yol kenarına devrildi: 3 yaralı
Minibüs yol kenarına devrild
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem (8 Kasım 2024)
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem (8 Kasım 2024)
Gazze'de can kaybı 43 bin 508'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 43 bin 508'e yükseldi
Eski İçişleri Bakanı yeni kurulan dünya düzenini açıkladı. Türkiye’nin olması gereken yeri işaret etti
Eski İçişleri Bakanı yeni kurulan dünya düzenini açıkladı. Türkiye’nin olması gereken yeri işaret etti