Kış uykusundan uyandı. Yavrularıyla yürüyüşe çıktı

İHA
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ da son yılların en kurak kışını yaşıyor. Uzun süredir yağış olmayan kentte normalde kış uykusuna yatması gereken anne ve 2 yavru boz ayı Karakoçan ilçesine bağlı Özlüce köyünde yiyecek ararken görüntülendi. Cep telefonuyla görüntülenen ayı ailesi, bir süre yiyecek aradıktan sonra dağlık alana doğru giderek gözden kayboldu.
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