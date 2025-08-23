Elazığ’da 7. Gastronomi Festivali başladı

Kaynak: DHA
Elazığ’da 7. Gastronomi Festivali başladı

Elzığ'da Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığı tarafından Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 7'ncisi düzenlenen Gastronomi Festivali başladı.

Valilik Meydanı'nda düzenlenen festivalde yarışmalar, gösteriler, sergiler, film ve belgesel gösterimleri, paneller, söyleşiler ve konserler gibi birbirinden farklı etkinlikler gelenlerle buluşuyor.

SEFO DİNLEYİCİLERİNE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI

Festivalin ilk gününde gelenler stantları gezerek yöresel lezzetlerin ve ürünlerin tadına baktı. Akşam saatlerinde şarkıcı Sefo, verdiği konserde sevenleriyle buluştu. Şarkılara eşlik eden kalabalık meydanda büyük coşku oluşturdu. Festival, 24 Ağustos'a kadar sürecek.

