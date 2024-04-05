Elazığ'da AK Parti 2, MHP 1 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etti

Kaynak: DHA
Elazığ'da AK Parti 2, MHP 1 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etti
Elazığ'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yaşanan gerginlikler sürüyor.

MHP, AK Parti'nin kazandığı Ağın ilçesinde, AK Parti ise MHP'nin kazandığı Keban ile Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı Sivrice ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz etti.

Ağın ilçesinde AK Parti adayı Şeref Çakar'ın 538 oy alarak yüzde 47.56 oranla seçimi önde tamamladığı ancak MHP'li mevcut belediye başkanı Ali Uslu'nun yüzde 42.08 oranla 476 oy aldığı belirtildi. Uslu, usulsüz seçmen taşındığı iddiasıyla İl Seçim Kurulu'na başvurarak itirazda bulundu.

Keban ilçesinde MHP Adayı Yücel Doğan'ın 891 oy alarak yüzde 32.14 oranla seçimi önce tamamladığı ancak AK Parti'li Fethiye Atlı'nın 768 oyla yüzde 27.7 oranla ikinci olduğu ifade edildi. Atlı, Doğan'ın belirlenen sürede istifa etmediğini iddia ederek İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

Sivrice ilçesinde ise Yeniden Refah Partisi adayı Ebubekir Irmak'ın 984 oy alarak yüzde 35.89 oranla birinci olduğu, AK Parti adayı Fethi Atagün'ün ise 932 oy alarak yüzde 34 oranla ikinci olduğu belirtildi. Atagün, geçersiz sayılan oyların yeniden sayılması talebiyle İl Seçim Kurulu'na başvurdu.

İl Seçim Kurulu'nun, yapılan itirazlarla ilgili nihai kararını 8 Nisan Pazartesi günü açıklaması bekleniyor.

elazigda-ak-parti-2-mhp-1-ilcede-secim-36678.jpg

Son Haberler
Yaz için forma girmeye çalışarak spor yapan kedi sosyal medyayı salladı Video
Yaz için forma girmeye çalışarak spor yapan kedi sosyal medyayı salladı
Görevden alındığı iddia edilmişti. AKP'li Özlem Zengin'den göndermeli paylaşım Gündem
Görevden alındığı iddia edilmişti. AKP'li Özlem Zengin'den göndermeli paylaşım
Yolunu şaşıran yavru yunus kurtarıldı Gündem
Yolunu şaşıran yavru yunus kurtarıldı
Malatya'da dehşet! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü Yerel Haberler
Malatya'da dehşet! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
Malatya’da bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü Gündem
Malatya’da bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
Mabel ve Tarkan'an. Sürpriz karar Gündem
Mabel ve Tarkan'an. Sürpriz karar
Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Fenerbahçe çıldırdı Trabzonspor sevindi Spor
Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Fenerbahçe çıldırdı Trabzonspor sevindi