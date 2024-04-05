Elazığ'da AK Parti 2, MHP 1 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etti

MHP, AK Parti'nin kazandığı Ağın ilçesinde, AK Parti ise MHP'nin kazandığı Keban ile Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı Sivrice ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz etti.

Ağın ilçesinde AK Parti adayı Şeref Çakar'ın 538 oy alarak yüzde 47.56 oranla seçimi önde tamamladığı ancak MHP'li mevcut belediye başkanı Ali Uslu'nun yüzde 42.08 oranla 476 oy aldığı belirtildi. Uslu, usulsüz seçmen taşındığı iddiasıyla İl Seçim Kurulu'na başvurarak itirazda bulundu.

Keban ilçesinde MHP Adayı Yücel Doğan'ın 891 oy alarak yüzde 32.14 oranla seçimi önce tamamladığı ancak AK Parti'li Fethiye Atlı'nın 768 oyla yüzde 27.7 oranla ikinci olduğu ifade edildi. Atlı, Doğan'ın belirlenen sürede istifa etmediğini iddia ederek İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

Sivrice ilçesinde ise Yeniden Refah Partisi adayı Ebubekir Irmak'ın 984 oy alarak yüzde 35.89 oranla birinci olduğu, AK Parti adayı Fethi Atagün'ün ise 932 oy alarak yüzde 34 oranla ikinci olduğu belirtildi. Atagün, geçersiz sayılan oyların yeniden sayılması talebiyle İl Seçim Kurulu'na başvurdu.

İl Seçim Kurulu'nun, yapılan itirazlarla ilgili nihai kararını 8 Nisan Pazartesi günü açıklaması bekleniyor.