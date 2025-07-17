Elazığ’da akıl almaz zula! Hassas burun yine kaçırmadı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüpheli bir şahsın çantasında yapılan aramada diş macunu tüpünden esrar çıktı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gezin Yol Kontrol Noktasında bir aracı kontrol için durdurdu. Bu sırada narkotik köpeği Zıh, araçta yolcu olarak bulunan R.D.'ye tepki verdi. Bunun üzerine yapılan aramada diş macunu tüpü içine gizlenmiş, içinde yaklaşık 60 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi.