Elazığ’da alkollü şahıs evi yaktı

Kaynak: İHA
Elazığ’da alkollü şahıs evi yaktı

Elazığ’da alkollü şahıs oturduğu evi yakarken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Yeni Mahalle Birlik Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen alkollü şahıs, evini yaktı.

Dumanları gören vatandaşlar olayı Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, polis, sağlık ve doğalgaz ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü.

Olayda bir itfaiye personeli müdahale anında ayağını burkarken evi yakmaya çalışan şahısta dumandan etkilendi. İtfaiye eri ve şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Son Haberler
Sosyal yardım ödemelerine zam. Yaşlı, engelli, doğum yardımı kaç lira oldu? Ekonomi
Sosyal yardım ödemelerine zam. Yaşlı, engelli, doğum yardımı kaç lira oldu?
ABD bütçesi 66 milyar dolar açık verdi Ekonomi
ABD bütçesi 66 milyar dolar açık verdi
Sıcak para öldürmez ama süründürür Yazarlar
Sıcak para öldürmez ama süründürür
İktidar güçlerinin kuşatması altındayız. Yazarlar
İktidar güçlerinin kuşatması altındayız.
Üstün zekâlı 600 bin çocuk nerede? Yazarlar
Üstün zekâlı 600 bin çocuk nerede?
Sandıktan Türkçe çıktı Yazarlar
Sandıktan Türkçe çıktı
Taksit meselesi Yazarlar
Taksit meselesi