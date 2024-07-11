Elazığ’da alkollü şahıs evi yaktı

Merkeze bağlı Yeni Mahalle Birlik Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 3’üncü katında meydana gelen olayda, kimliği tespit edilemeyen alkollü şahıs, oturduğu evi yaktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, polis, sağlık ve doğalgaz ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. Olayda bir itfaiye personeli müdahale anında ayağını burkarken evi yakmaya çalışan şahısta dumandan etkilendi. İtfaiye eri ve şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.