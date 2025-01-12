Elazığ’da altyapı kazısında göçük: 1 işçi ölü

Olay, 16.00 sıralarında Zafran Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yapımı süren bir inşaatın alt yapısı için kanal kazısı yapıldığı sırada göçük oluştu.

Olayda toprak altında kalan işçi Musa Kaçar, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Toprak altından çıkarılarak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kaçar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaçar’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.