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Elazığ’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Elazığ'da BİR otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 08:28
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Elazığ’da araç kaza yaptı. 3 kişi yaralandı

Elazığ’da otomobil takla attı: 3 yaralı
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Kaza, merkez Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ü. idaresindeki 23 ADA 186 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme yaptı.

(Kaynak: İHA)

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