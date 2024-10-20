Elazığ'da aracın çarptığı inek öldü, 3 kişi yaralandı

Kaynak: DHA
Elazığ'da aracın çarptığı inek öldü, 3 kişi yaralandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yola çıkan ineğe çarpan otomobilde 2’si ağır 3 kişi yaralandı, inek ise öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Karakoçan ilçesi Yalıntaş köyü yakınlarında meydana geldi. Karakoçan istikametine seyir halinde olan Selim B. yönetimindeki 34 TF 3220 plakalı otomobil, yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle inek ölürken, savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Elazığ Fetih Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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