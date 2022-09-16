Elazığ’da asayiş uygulamaları: 127 kişi yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve Yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalar neticesinde aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 127 şahıs yakalanırken bu şahıslardan 19’unun sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildikleri kaydedildi.

Kayıp olarak aranan 8 şahıs bulunarak gerekli işlemler yapılırken, denetimler esnasında ise 13 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 137 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ile 5 adet kurusıkı tabanca, 19,3 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 9 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Öte yandan çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirile 1 adet otomobil belirlenen sahibine teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA