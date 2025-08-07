Elazığ’da asfalt seferberliği devam ediyor!

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde sürdürülen kapsamlı asfaltlama çalışmalarıyla birlikte yollar modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Yol yenileme çalışmalarını şehrin birçok noktasında sürdüren Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin merkez mahallelerinden Üniversite ve Olgunlar Mahallesi genelinde cadde ve sokaklarda yol ve kaldırım yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Ekiplerin yoğun bir tempoyla sürdürdüğü çalışmalar doğrultusunda, Üniversite Mahallesi Hanköy, Ömer Dilekçi, Kenar, Efeoğlu, 17506., 17505. Sokak ile Olgunlar Mahallesi İshak Sunguroğlu Caddesi, Çevirmeli, Dolu, Subaşı, Zambak, Fırat, Işkınlı, Zabit Özdemir, Ulubatlı, Yeni Çıkmaz, Ardıçlı, Kelam, Akçakoca, Temizce, Köşeli, Geniş, Sürgülü, Akınlı ve Köprülü Sokak tamamlanan asfalt çalışmalarıyla yepyeni bir görünüme kavuştu.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şehir genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen yol yapım ve yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "Altyapı yatırımımızın ardından şehir genelinde sürdürülen üstyapı çalışmalarımızla yollarımızın konforu artırılarak güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturulmaktadır. Adım adım şehrimizi daha güçlü bir geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz" denildi.