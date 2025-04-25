Elazığ’da balık avına ağ operasyonu! Balıklar kurtarıldı

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında iç sulardaki av yasağı devam ediyor. Bu çerçevede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri iç sularda denetimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından yürütülen su ürünleri denetim çalışmaları kapsamında, Keban Baraj Gölü'nün Uzunova ve Güzelyalı mevkilerinde tekne ile gerçekleştirilen kontrollerde toplam 400 metre uzunluğunda balık ağına el konuldu.

Ağlardan çıkarılan canlı balıklar, doğal ortamlarına zarar verilmeden suya bırakıldı. Yine Yenikapı mevkiinde çekme yöntemiyle balık avcılığı yapan kişilere yönelik yapılan kontrollerde, olay yerinden uzaklaşan şahısların suda bıraktığı iki çuval içerisinde yaklaşık 250 kilogram balık bulundu. Söz konusu balıklar da tekrar suya iade edildi.

Son bir hafta içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde 2 bin 500 metreyi aşkın ağ ele geçirilirken, yaklaşık 500 kilogram canlı balığın suya kazandırıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında devam eden iç sulardaki av yasağı süresince, sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla balıkçılarımızın yasağa uyması önem arz etmektedir. Denetim faaliyetlerimiz ilgili mevzuat çerçevesinde aralıksız devam edecektir" denildi.