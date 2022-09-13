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Baraj gölünden kara haber geldi 

Elazığ'da Keban Barajı'nda tekneyle birlikte suya gömülen ve bugün su altı arama cihazı ROW ile yeri tespit edilen şahsın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından sudan çıkartıldı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 14:59
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Elazığ'da baraj gölünden kara haber geldi 

Baraj gölünden kara haber geldi 
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İHA'nın haberine göre, olay, 5 gün önce merkeze bağlı Fatmalı köyü mevkisi Keban Baraj Gölü'nde meydana geldi. 2 çalışan baraj üzerinde bulunan alabalık kafeslerini kontrol amaçlı tekne ile suya açıldı. Çalışanlar, kafeslerdeki ağı gerdirme çalışması yaparken tekne bir anda ters döndü. 

A.Ö. kendi çabaları ile kurtulup kafeslere tutunurken, Yaşar Zariç (56) ise tekne ile birlikte suya gömüldü. A.Ö., yarım saat boyunca bağırarak yardım çağırmaya çalıştı. Bu sırada diğer çalışanlar suda tekneyi görmeyince, başka bir tekne ile olay yerine yardıma gitti. 

Haber verilmesi üzerine bölgeye Ankara JÖAK Su Altı Arama Kurtarma Timi, Diyarbakır Su Altı Arama Kurtarma Timi, AFAD, jandarma ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar sevk edildi. 

İlk gün su altı ve üstünden yapılan aramalarda bir ize rastlanamazken, dalgıçlar önceki gün teknenin yerini tespit etti. Yer yer 70 metreyi bulan derinlikten dolayı bölgeye Jandarma Genel Komutanlığından su altı arama cihazı ‘ROW’ gönderildi.

Arama çalışmalarının 5’inci gününde şahsın yeri ROW cihazı ile su altında tespit edildi. Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, Zariç’in cansız bedenini sudan çıkardı.
Kenara getirilen ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

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