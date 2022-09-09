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Elazığ’da tekne battı: Kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor

Elazığ’da Keban Barajında balıkçı teknesi battı. Bir kişi kendi çabalarıyla kurtulurken tekneye beraber suya gömülen diğer şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor.  

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 17:51
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Elazığ'da batan tekneyle birlikte suda kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor

Elazığ’da tekne battı: Kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
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Olay, merkeze bağlı Fatmalı köyü mevki Keban Baraj Gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çalışan baraj üzerinde bulunan alabalık kafeslerini kontrol amaçlı tekne ile suya açıldı. 2 çalışan kafeslerdeki ağı gerdirme çalışması yaparken tekne bir anda ters döndü. A.Ö. kendi çabaları ile kurtulup kafeslere tutunurken, Yaşar Zariç  (56) ise tekne ile birlikte suya gömüldü. A.Ö., yarım saat boyunca bağırarak yardım çağırmaya çalıştı.

Bu sırada diğer çalışanlar suda tekneyi görmeyince, başka bir tekne ile olay yerine yardıma gitti.  Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar sevk edildi.  Dalgıçlar kurtulan şahsı yer göstermesi için yanına alarak tekne ile olayın yaşandığı yere gitti.

Suda kaybolan şahsın bulunması için çalışmalar sürüyor.

                                        

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