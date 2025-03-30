Elazığ’da bayram namazında camiler doldu taştı

Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti.

Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde İzzetpaşa Cami başta olmak üzere tüm camileri doldurdu. İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın vaazının ardından saf tutan vatandaşlar bayram namazı kıldı. Namaz sonrası tekbirlerle minbere çıkan cami imamları bayramın anlam ve önemini anlatan hutbe verdi. Daha sonra İzzetpaşa Camisi'nde Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ve siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlarla bayramlaştı.

Camideki bayramlaşma merasiminden sonra açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Merhamet ve mağfiret iklimi olan Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü, Ramazan bayramına ulaşmanın sevincini, mutluluğunu yaşıyoruz. Elazığ'da güzel bir Ramazan ayını geride bıraktık. Hemşehrilerimiz ile birlikte iftar sofralarında, teravih namazlarında ve sahurlarda bir araya gelmenin gayreti içerisinde olduk. Ramazan bayramında da hemşehrilerimizin huzurlu bir şekilde bayramlarını idrak edebilmeleri adına Elazığ Belediyesi olarak ekiplerimiz tam kadro sahada, çalışmalarını devam ettirmektedir. Özellikle hemşehrilerimizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum" dedi.