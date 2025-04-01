Elazığ'da bayram tatilinde talihsiz kaza!

Elazığ merkeze bağlı Harmantepe köyünde bayram tatilinde bahçede çalışan bir çocuk, elini çapa makinesine kaptırarak yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BAHÇEDE ÇALIŞIRKEN YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki çocuk ailesiyle birlikte bahçede çalıştığı sırada elini çapa makinesine kaptırdı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk etti. Yapılan kontrollerin ardından çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, uzmanlar tarım makineleriyle çalışırken dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.