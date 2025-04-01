Elazığ'da bayram tatilinde talihsiz kaza!

Kaynak: İHA
Elazığ'da bayram tatilinde talihsiz kaza!

Bahçede çalışırken elini çapa makinesine kaptıran çocuk hastaneye kaldırıldı.

Elazığ merkeze bağlı Harmantepe köyünde bayram tatilinde bahçede çalışan bir çocuk, elini çapa makinesine kaptırarak yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BAHÇEDE ÇALIŞIRKEN YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki çocuk ailesiyle birlikte bahçede çalıştığı sırada elini çapa makinesine kaptırdı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk etti. Yapılan kontrollerin ardından çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, uzmanlar tarım makineleriyle çalışırken dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Son Haberler
'Boykot' çağrısı yapılmıştı: Ane Brun ve Trevor Noah kararıyla şoke etti!
'Boykot' çağrısı yapılmıştı: Ane Brun ve Trevor Noah kararıyla şoke etti!
ABD'yi uyardı: İran'ı nükleer silah üretmeye zorlamayın!
ABD'yi uyardı: İran'ı nükleer silah üretmeye zorlamayın!
Kopan bacağı canını aldı! Ölüm sürüşü kamerada
Kopan bacağı canını aldı! Ölüm sürüşü kamerada
Alperen 14 sayı attı, Hosuton kaybetti
Alperen 14 sayı attı, Hosuton kaybetti
Teğmenlerden sonra komutanlar da harekete geçti
Teğmenlerden sonra komutanlar da harekete geçti