Elazığ’da belediye otobüsü böyle alev aldı

Kaynak: İHA
Elazığ’da belediye otobüsü böyle alev aldı

Elazığ'da belediyeye ait yolcu otobüsü, seyir halindeyken alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da belediyeye ait yolcu otobüsünde korku dolu anlar. Otobüs seyir halindeyken alev aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, organize sanayi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yurtbaşı Belediyesine ait otobüs, motor kısmında henüz bilenmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Otobüsün arkasından dumanlar yükseldiğini fark eden şoför hemen aracı sağa çekti. Bu arada alevler otobüsün arka kısmını dışarıdan tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Otobüsün alev aldığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

foto667788.jpg

elazig1.jpg

Son Haberler
Bitlis'te kar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Bitlis'te kar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Tır evin bahçesine düştü
Tır evin bahçesine düştü
Sözcü Gazetesi çöktü mü? İnternet sitesine erişilemiyor
Sözcü Gazetesi çöktü mü? İnternet sitesine erişilemiyor
Dünyanın en iyi üniversitelerine kabul alan iki kardeşin başarı hikayesi
Dünyanın en iyi üniversitelerine kabul alan iki kardeşin başarı hikayesi
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 3 yeni rekor
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 3 yeni rekor