26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Belediye personeli ölen adamı 2 sefer diriltti

Elazığ’da bir iş merkezinde bulunan su tahsilat şubesinde fatura ödemek isteyen 80 yaşındaki bir kişi kalp krizi geçirdi. İki kez kalbi duran adam, burada çalışan personelin kalp masajı sayesinde hayata tutundu.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 16:59
Takip Et

Elazığ'da belediye personeli ölen adamı 2 sefer diriltti

Belediye personeli ölen adamı 2 sefer diriltti
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay sabah saatlerinde bir iş merkezinde bulunan su tahsilat şubesinde yaşandı. Kalp rahatsızlığı bulunan 80 yaşındaki N.A., fatura yatırmak istediği sırada fenalaşıp yere düştü.

Kalp krizi geçiren N.A.’ya tahsilat şubesinde bulunan personel müdahale etti. İki kez kalbi duran şahıs, çalışanın kalp masajı sayesinde hayata tutundu. Bu sırada haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri N.A.’yı ambulansla hastaneye kaldırdı. N.A.’nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
1
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
2
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
3
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
4
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
5
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
6
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
7
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿Belediye personeli ölen adamı 2 sefer diriltti
﻿Belediye personeli ölen adamı 2 sefer diriltti
﻿Belediye personeli ölen adamı 2 sefer diriltti
﻿Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi
﻿Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi
﻿Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi
﻿Traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
﻿Traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
﻿Traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
﻿Fenerbahçe'den flaş hamle. Galatasaray'a mail gönderdi
﻿Fenerbahçe'den flaş hamle. Galatasaray'a mail gönderdi
﻿Fenerbahçe'den flaş hamle. Galatasaray'a mail gönderdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.