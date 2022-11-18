18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Beton mikseri can aldı 

Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışırken beton mikserinin altında kalan kadın, feci şekilde hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 15:11
Takip Et

Elazığ'da beton mikseri can aldı 

Beton mikseri can aldı 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, merkez Sanayi Mahallesi Alanlar Sokak’ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Emel Errahil (52), sokağa dönüş yapan H.G. idaresindeki 44 HC 449 plakalı beton mikserinin altında kaldı. 

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çevre güvenliği alan polis ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı. 

Olay yerine gelen kadının yakınları ise sinir krizi geçirdi. Ekiplerin ve cumhuriyet savcının yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
1
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
2
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
3
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
4
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
5
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
6
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
7
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Bach ve Itri aynı sahnede buluşuyor
﻿Bach ve Itri aynı sahnede buluşuyor
﻿Bach ve Itri aynı sahnede buluşuyor
﻿ Gazprom duyurdu! Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladı
﻿ Gazprom duyurdu! Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladı
﻿ Gazprom duyurdu! Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladı
﻿Beton mikseri can aldı 
﻿Beton mikseri can aldı 
﻿Beton mikseri can aldı 
﻿KOAH hastalarına uyarı
﻿KOAH hastalarına uyarı
﻿KOAH hastalarına uyarı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.