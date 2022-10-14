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Elazığ’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da bir grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 00:36
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Elazığ’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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İddiaya göre, Kültür Park'ta bir kafede buluşan O.D., A. Y. ve Yusuf D. (14) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi de bıçakla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan 14 yaşındaki Yusuf D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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