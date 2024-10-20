Elazığ'da bıçaklı kavga! 4 yaralı

Kaynak: DHA
Elazığ'da bıçaklı kavga! 4 yaralı

Elazığ’da bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaraladı.

Elazığ'da bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan tekme- yumruk ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Elazığ'da bıçaklı kavga! 4 yaralı

Elazığ'da bıçaklı kavga! 4 yaralı

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