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Camda kafasına silah dayayan şahıs 9 saat sonra ikna edildi

Elazığ’da gece saatlerinde cama çıkıp kafasına silah dayayan kişi, 9 saat süren çalışmalar sonucu ikna edilerek camdan indirildi.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 16:56
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Elazığ'da bir evin camına çıkıp kafasına silah dayayan şahıs 9 saat sonra ikna edildi

Camda kafasına silah dayayan şahıs 9 saat sonra ikna edildi
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Olay, Çarşı Mahallesi Atatürk Okulu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. gece saat 03.00 sıralarında cama çıkarak kafasına silah dayadı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği alarak sokağa giriş çıkışları kapatırken, itfaiye ekipleri şahsın aşağı atlama ihtimaline karşı bina önünde şişme branda açtı.

Müzakereci polis, şahsı ikna etmek için yanına çıktı. 9 saat boyunca polisin ikna etmeye çalıştığı şahıs, sonunda ikna edilerek aşağı indirildi.

(Kaynak: İHA)

 

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