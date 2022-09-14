﻿Çalan davula ateş ederek ritim tuttu

İHA'nın haberine göre, olay, merkeze bağlı Şeyhhacı köyünde meydana geldi. Dün gece düzenlenen asker eğlencesinde bir şahıs, iki eline aldığı silahlarla halayın başına geldi.

Şahıs, vatandaşlar halay çekerken davula ritim tutarak havaya ateş etti. Tehlikeli anlar, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anlar izleyenlere pes dedirtti.