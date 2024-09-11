Elazığ’da çatıya çıkıp atlamak istedi polis zor bela ikna etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da çatıya çıkıp atlamak istedi polis zor bela ikna etti

Elazığ’da, dört katlı metruk bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekiplerinin müdahalesiyle ikna edilerek aşağıya indirildi.

Olay, Nailbey Mahallesi'ndeki Tuncay Sokak'ta gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, kimliği açıklanmayan bir şahıs, terkedilmiş binanın çatısına çıkarak canına kıymak istedi.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle, hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak duruma müdahale etti.

Polisler, şahsı sakinleştirip ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri olası bir atlama ihtimaline karşı binanın altına şişme güvenlik minderi açtı. Sağlık ekipleri ise herhangi bir olumsuz durumda müdahale edebilmek için hazır bekledi.

Polis ekiplerinin uzun süreli çabalarının ardından şahıs ikna edilerek güvenli bir şekilde aşağı indirildi.

Ambulansla yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kişi, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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