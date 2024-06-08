Elazığ'da çocuk Murat Nehri'nde kayboldu

Kaynak: İHA
Elazığ'da çocuk Murat Nehri'nde kayboldu

Elazığ'ın Palu ilçesinde, Murat Nehri'nde yüzmek için giren 14 yaşındaki bir genç kayıplara karıştı.

Olay, dün akşam gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, B.S. isimli genç (14), arkadaşlarıyla birlikte nehire girmiş ve serinlemek amacıyla suya atlamıştı.

Ancak B.S., bir süre sonra sulara gömülerek ortadan kayboldu.

İddialara göre, boğulma tehlikesi yaşayan diğer arkadaşları, korkularından dolayı sudan çıkarak evlerine dönmüş ve yaşananları kimseyle paylaşmamış.

Gençten uzun süre haber alamayan ailesi, arkadaşlarının yanına gidince B.S.'nin nehre kapıldığı anlaşıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri, güvenlik güçleri, AFAD, UMKE, Kızılay ve TAMGAKUT ekipleri yönlendirildi.

Arama kurtarma çalışmaları dün başladı ve B.S.'nin yakınları, nehir kenarında umutla iyi haber bekliyorlar. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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