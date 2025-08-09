Elazığ’da çocuk şenlikleri başladı

Çocuk kahkahalarının dolduğu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şenlik, rengarenk etkinliklere sahne oldu.

Yaz etkinliklerini vatandaşların yoğun ilgi ve beğenisiyle sürdüren Elazığ Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü tarafından bu kez birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer aldığı Çocuk Şenliği gerçekleştirildi.

Adeta bir bayram havasında geçen şenlikte aileleriyle birlikte Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran çocuklar, neşe içinde oyunlar oynayıp patlamış mısır ve pamuk şeker ikramların keyfini çıkardı. Etkinlikte kurulan renkli oyun alanları çocukların en çok ilgi gösterdiği bölümlerden biri olurken, eğlenceli yarışmalar da miniklerin coşkusunu ikiye katladı.

Çocuk Şenliklerinin, her cuma Cumhuriyet Meydanı'nda, her çarşamba ise şehrin farklı mahallelerinde miniklerle buluşacağı bildirildi.