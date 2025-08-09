Elazığ’da çocuk şenlikleri başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da çocuk şenlikleri başladı

Elazığ'da çocukların yaz tatillerine keyif katmak amacıyla hazırlanan Çocuk Şenlikleri başladı.

Çocuk kahkahalarının dolduğu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şenlik, rengarenk etkinliklere sahne oldu.

Yaz etkinliklerini vatandaşların yoğun ilgi ve beğenisiyle sürdüren Elazığ Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü tarafından bu kez birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer aldığı Çocuk Şenliği gerçekleştirildi.

Adeta bir bayram havasında geçen şenlikte aileleriyle birlikte Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran çocuklar, neşe içinde oyunlar oynayıp patlamış mısır ve pamuk şeker ikramların keyfini çıkardı. Etkinlikte kurulan renkli oyun alanları çocukların en çok ilgi gösterdiği bölümlerden biri olurken, eğlenceli yarışmalar da miniklerin coşkusunu ikiye katladı.

Çocuk Şenliklerinin, her cuma Cumhuriyet Meydanı'nda, her çarşamba ise şehrin farklı mahallelerinde miniklerle buluşacağı bildirildi.

Elazığ’da çocuk şenlikleri başladı

Elazığ’da çocuk şenlikleri başladı

Elazığ’da çocuk şenlikleri başladı

Son Haberler
Giysilerle nefes al! Kirliliğe karşı teknolojik devrim
Giysilerle nefes al! Kirliliğe karşı teknolojik devrim
Dilan Çıtak sessizliğini bozdu! Polislerin üzerine araba sürmüştü
Dilan Çıtak sessizliğini bozdu! Polislerin üzerine araba sürmüştü
Aksaray'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var...
Aksaray'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var...
CHP’ye sert eleştiri: Özgür Özel zincirin son halkası
CHP’ye sert eleştiri: Özgür Özel zincirin son halkası
4.000 yıllık el izi bulundu
4.000 yıllık el izi bulundu