Elazığ'da çöken sundurmanın altında kalan 5 kişi yaralandı

Olay, kent merkezi Çarşı mahallesi Sakarya caddesinde meydana geldi.

Kapalı Çarşı'nın altındaki bazı dükkanların sundurması çöktü. O esnada sundurma altında bulunan 5 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.