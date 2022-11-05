Elazığ'da çöken sundurmanın altında kalan 5 kişi yaralandı

Olay, kent merkezi Çarşı mahallesi Sakarya caddesinde meydana geldi.
Kapalı Çarşı'nın altındaki bazı dükkanların sundurması çöktü. O esnada sundurma altında bulunan 5 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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