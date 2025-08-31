Elazığ’da dart ve bilardo turnuvası nefesleri kesti

Elazığ’da dart ve bilardo turnuvası nefesleri kesti

Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen dart ve bilardo turnuvası kıyasıya rekabetine sahne oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Elazığ'da genç sporcuların kıyasıya rekabetine sahne oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen dart ve bilardo turnuvaları, hem sporculara unutulmaz anlar yaşattı hem de milli birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha vurguladı.

Müsabakalar, Yaşayan Stadyum Dart Salonu ve Bilardo Salonunda gerçekleştirildi. Dart turnuvası; minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde toplam 50 sporcunun katılımıyla yapılırken, 30 Ağustos Zafer Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası ise 35 sporcunun mücadelesine sahne oldu. Turnuvalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en büyük sembollerinden biridir. Biz de bu anlamlı günü sadece törenlerle değil, sporun birleştirici gücüyle de taçlandırmak istedik. Dart ve bilardo turnuvalarımıza katılan ve dereceye girerek gururumuz olan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

