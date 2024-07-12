Elazığ'da deprem

Elazığ bu sabaha deprem ile uyandı. Merkez üssü Elazığ’ın Kovancılar ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) Başkanlığından edinilen bilgiye göre, saat 08:30’da merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı kaydedildi.