Elazığ’da deprem

Son dakika… Son dakika… Elazığ’ın Maden ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Elazığ’da deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Elazığ’ın Maden ilçesin Hatunköy mevkiinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

1-003.jpg

Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

12.jpg

İlgili Haberler
Şener Üşümezsoy İstanbul depremi için son açıklamayı yaptı. İşte EMSC'nin son haritası
Akdeniz’de deprem
Akdeniz’de deprem
Adana'da deprem
Bakan Mehmet Özhaseki, Deprem bölgesindeki "Yeniden Dönüşüm" projesinin son durumu açıkladı
Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu Güncel
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu
48 kişiye mezar olan binanın projede 6 kat gösterilip 12 kat inşa edildiği ortaya çıktı Güncel
48 kişiye mezar olan binanın projede 6 kat gösterilip 12 kat inşa edildiği ortaya çıktı
İran: ABD ile ön şartsız tutuklu takasına hazırız Dünya
İran: ABD ile ön şartsız tutuklu takasına hazırız
Ankaragücü'ne Jamaikalı kanat Spor
Ankaragücü'ne Jamaikalı kanat
Fransa'da 5 polis gözaltına alındı Dünya
Fransa'da 5 polis gözaltına alındı
Ankaragücü'nden flaş transfer Spor
Ankaragücü'nden flaş transfer
Kendini hoca sanan kişi, cemaatin başına geçip garip sesler çıkardı Güncel
Kendini hoca sanan kişi, cemaatin başına geçip garip sesler çıkardı