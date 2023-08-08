Elazığ’da deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Elazığ’ın Maden ilçesin Hatunköy mevkiinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
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Son dakika… Son dakika… Elazığ’ın Maden ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Elazığ’ın Maden ilçesin Hatunköy mevkiinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.