Elazığ'da deprem oldu. Naci Görür o depremleri hatırlattı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12:28 sularında merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin yaklaşık 4 kilometre derinliğinde yaşanan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı ifade edildi.

Elazığ'daki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Doğu Anadolu Fay hattına dikkat çeken Görür, Elazığ depremini hatırlattı.

"2020 VE 2023 DEPREMLERİ NEDENİYLE BU SARSINTILAR NORMALDİR"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür,

“Arkadaşlar Elazığ, Sivrice/Yedigöze’nin hemen kuzeyinde 4,0 deprem oldu. Elazığ’da 2020 depreminin yaşandığı Doğu Anadolu fay zonu. 2023 Maraş depremlerinin ardından bu sarsıntılar normaldir, endişe etmemek gerekir, sevgiyle” ifadelerini kullandı.