Elazığ'da düğün salonundaki dehşet kavga 66 yaşındaki kadının canını aldı

Elazığ'da düğün salonunda çıkan kavgada bir kadın kalp kriz geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Elazığ'da bir düğün salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında 66 yaşındaki Lütfiye Gökhan, kalp krizi geçirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşlı kadın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

