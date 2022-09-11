﻿Elazığ'da fabrika yangını

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elektrik panosu üreten fabrikada, trafo patlaması sonucu yangın çıktı
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elektrik panosu üreten fabrikada, trafo patlaması sonucu yangın çıktı
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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