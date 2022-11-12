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Evine girince kadın göz göze geldi. Çığlığı basıp kaçtı

Elazığ’da evine giren kadın, yerde 1 metre uzunluğunda yılanla göz göze gelince çığlık atarak evden çıktı. Diğer aile bireyleride eve giremedi. İhbar üzerine gelin itfaiye erleri yalanı yakaladı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 16:24
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Elazığ'da evine girince kadın göz göze geldi. Çığlığı basıp kaçtı

Evine girince kadın göz göze geldi. Çığlığı basıp kaçtı
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İHA'nın haberine göre, Hankendi köyünde evine gelen kadın, halının üzerinde 1 metre uzunluğunda bir yılanla göz göze geldi. Kadın çıoğlık atınca diğer aile biriyleri de eve girmedi. Yılanı gören ev sahipleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, eve giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı. Yılan, ekipler tarafından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

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