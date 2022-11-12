Evine girince kadın göz göze geldi. Çığlığı basıp kaçtı

İHA'nın haberine göre, Hankendi köyünde evine gelen kadın, halının üzerinde 1 metre uzunluğunda bir yılanla göz göze geldi. Kadın çıoğlık atınca diğer aile biriyleri de eve girmedi. Yılanı gören ev sahipleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, eve giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı. Yılan, ekipler tarafından doğal yaşam ortamına bırakıldı.