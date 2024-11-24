Elazığ'da feci kaza : Otomobil, greyderin altına girdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Elazığ'da feci kaza : Otomobil, greyderin altına girdi

Elazığ'da karşı şeride geçip iş makinesinin altına giren otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Prof. Dr. Nuri Orhan Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilen sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek, seyir halindeki iş makinesinin altına girdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü hurdaya dönen otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil, greyderin altına girdi: Bir kişi hayatını kaybetti

Otomobil, greyderin altına girdi: Bir kişi hayatını kaybetti

Otomobil, greyderin altına girdi: Bir kişi hayatını kaybetti

Otomobil, greyderin altına girdi: Bir kişi hayatını kaybetti

Otomobil, greyderin altına girdi: Bir kişi hayatını kaybetti

Son Haberler
Tarsus'ta fırtına cami minaresini yıktı
Fırtına cami minaresini yıktı
25 Kasım’da okullar tatil mi? Kar tatili olan iller merak ediliyor
25 Kasım’da okullar tatil mi? Kar tatili olan iller merak ediliyor
Karaciğeri safra kesesini cillop gibi yapıyor! Her derde deva
Karaciğeri safra kesesini cillop gibi yapıyor! Her derde deva
Utrecht zorlansa da 3 puanı aldı: Hansen’in efsane golü NEC'e yetmedi
Utrecht zorlansa da 3 puanı aldı: Hansen’in efsane golü NEC'e yetmedi
Otizm akademisinde küçük çocuğa işkence! Hemşireden kan donduran sözler
Otizm akademisinde küçük çocuğa işkence! Hemşireden kan donduran sözler