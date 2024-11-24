Elazığ'da feci kaza : Otomobil, greyderin altına girdi

Kaza, öğle saatlerinde Prof. Dr. Nuri Orhan Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilen sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek, seyir halindeki iş makinesinin altına girdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü hurdaya dönen otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.