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Elazığ’da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

Elazığ’da iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 13:27
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Elazığ’da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

Elazığ’da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı
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İHA’nın haberine göre, kaza Elazığ Malatya karayolu Hankendi köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 49 AAT 904 plakalı otomobil 06 GSV 06 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken hayatını kaybeden şahısta otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çift şeritli yol kontrol amacıyla tek şeride düşürülürken ekipler kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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