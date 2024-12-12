Elazığ’da feci kaza: 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da feci kaza: 4 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 KBC 018 plakalı otomobil ile 06 EVH 474 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ’da feci kaza: 4 yaralı

Elazığ’da feci kaza: 4 yaralı

Elazığ’da feci kaza: 4 yaralı

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