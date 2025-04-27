Elazığ'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya’dan Diyarbakır’a seyir halindeki Fırat Turizme ait A.Z. idaresindeki 21 ACN 504 plakalı midibüs, bariyerleri aşarak karşı şeride geçip yan yattı. Kazada karşı şeritten bir başka aracın gelmemesi büyük bir facianın önüne geçerken, ilk belirlemelere göre midibüs içerisinde bulunan 25 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler kaza yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlatırken, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da olay yerine gelerek inceleme yaptı.