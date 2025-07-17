Elazığ’da feci kaza! Hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi

Kaza, Elazığ Rızaiye Mahallesi Pertek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilmeyen 13 AZ 543 plakalı hafriyat döken bir kamyon kontrolden çıkarak yan yattı. Kamyon bu sırada park halindeki 23 AFV 197 plakalı otomobili yaklaşık 5 metre sürükledi. Otomobil, eski İl Müftülüğü binası kapısına kadar savruldu. Kaza sonrası otomobilin yarısı dökülen hafriyatın altında kalırken, kamyon sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.