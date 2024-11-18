Elazığ’da feci kaza: İki genç iş makinasının altında kaldılar

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Elazığ’da feci kaza: İki genç iş makinasının altında kaldılar

Elazığ’da bir şantiyede iş makinasına binerek çalıştıran Murat Ateş ve Yusuf Gözel, kepçenin devrilmesi sonrası feci şekilde hayatını kaybetti. İki gencin kaybettiği kaza görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, önceki gün Sarı Çubuk köyündeki bir inşaat şantiyesinde çalışmalara devam edildiği sırada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, şantiye alanında kullanılan kepçenin devrilmesi sonucu Murat Ateş (17) ve Yusuf Gözel (16) ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ateş ve Gözel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İddiaya göre, kepçe operatörü lavabo ihtiyacını karşılamak için tuvalete gittiği sırada iki gencin kepçeye bindiği ve kepçenin devrildiği öğrenildi.

Elazığ’da feci kaza: İki genç iş makinasının altında kaldılar

Şantiyenin güvenlik kameralarına yansıyan olayda; gençlerden birinin iş makinesini sürdüğü, diğerinin ise kapısına asılarak gittiği, geri geri giden iş makinesinin bir anda devrildiği ve 2 gencin son anda çıkmaya çalıştığı fakat başarılı olamayarak altında kaldığı görüldü.

Elazığ’da feci kaza: İki genç iş makinasının altında kaldılar

Elazığ’da feci kaza: İki genç iş makinasının altında kaldılar

Elazığ’da feci kaza: İki genç iş makinasının altında kaldılar

Elazığ’da feci kaza: İki genç iş makinasının altında kaldılar

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