Elazığ’da flaş uygulama: Askıda tiyatro bileti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da flaş uygulama: Askıda tiyatro bileti

Elazığ'da sahnelenecek Ruh Adam isimli tiyatro oyunu için "askıda bilet uygulaması" yapılıyor.

Elazığ'da sahnelenecek Ruh Adam isimli tiyatro oyunu için "askıda bilet uygulaması" başlatıldı

Elazığ'da 14-15 Aralık tarihleri arası Ruh Adam isimli tiyatro oyunu sergilenecek. Elazığlı sanatsever Sertaç Karabulut tarafından kentte sanata gönül vermiş genç tiyatroseverlerin izlemesi için lise okullarındaki tiyatro kulüp oyuncularına askıda bilet katkısı sunuyor. Askıda bilet ile okulların tiyatro kulüpleri Sertaç Karabulut desteğiyle ücretsiz tiyatro oyunu izleyebilecek. Askıda bilet uygulamasından yaralanmak isteyen okulların Almila Tiyatro Kulübünün instagram hesabına özel mesaj yoluyla başvuru yapmaları gerekiyor.

Elazığ’da flaş uygulama: Askıda tiyatro bileti

Elazığ’da flaş uygulama: Askıda tiyatro bileti

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