15 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Genç kadını işkence yaparak öldürdüler

Elazığ’da bir kişi, iddiaya göre arkadaşı olduğu kadını işkence edip öldürdükten sonra cesedi yol kenarında bulunan çöp toplama merkezi yakınına attı. Jandarma 2 kişiyi yakaladı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 09:51
Takip Et

Elazığ'da genç kadını işkence yaparak öldürdüler

Genç kadını işkence yaparak öldürdüler
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, gece saatlerinde Sarıçubuk köyünde meydana geldi. Gece saatlerinde bölgede yol kenarındaki çöp toplama merkezinin yanında hareketsiz bir şekilde yatan kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. 

Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma İstihbarat ekipleri, üzerinde kimliği bulunmayan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 

Yapılan incelemelerin ardından talihsiz kadının Tekirdağ’da ikamet eden ve birkaç gün önce Elazığ’a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu belirlendi. Keskinbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde kısa sürede olay yerine gelen JASAT ekipleri, yol güzergahında yapılan kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından harekete geçti. 

Kente giriş ve çıkış noktalarını kapatan ekipler, 4 saatlik çalışmanın sonucunda olaya karıştığı tespit edilen Ö.D. ve N.Ü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Ö.D.'nin aracında yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kuru sıkıdan dönme tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, talihsiz kadının cansız bedeni aracın bagajına alınıp daha sonra Sarıçubuk köyü mevkiinde çöp toplama merkezi yakınına bırakıldığı öğrenildi.

Evine düzenlenen operasyonlar yakalanan N.Ü, Hüsniye Keskintaş'ı aralarında çıkan tartışma sebebiyle öldürdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan Ö.D. ve N.Ü. jandarmadaki işlemlerinin arından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan N.Ü. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
1
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
2
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
3
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
4
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Motorine yine zam geldi
5
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
6
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
7
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Batshuayi mucizesi
﻿Batshuayi mucizesi
﻿Batshuayi mucizesi
﻿Araba değil cephanelik durdurulan araçtan 45 av tüfeği 3 tabanca çıktı
﻿Araba değil cephanelik durdurulan araçtan 45 av tüfeği 3 tabanca çıktı
﻿Araba değil cephanelik durdurulan araçtan 45 av tüfeği 3 tabanca çıktı
﻿Bursa'da olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen polis hayatını kaybetti
﻿Bursa'da olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen polis hayatını kaybetti
﻿Bursa'da olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen polis hayatını kaybetti
﻿Tartıştığı kayınpederini kurşunladı
﻿Tartıştığı kayınpederini kurşunladı
﻿Tartıştığı kayınpederini kurşunladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.