Elazığ’da göle giren genç boğuldu

Kaynak: İHA
Elazığ'ın Ağın ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Ağın ilçesine bağlı Taşpınar köyü Marina mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Aslan (20) serinlemek için Keban Baraj Gölü'ne girdi.

Aksaray’da kamyonet takla attı: Baba ve oğlu kazadan yaralı kurtulduAksaray’da kamyonet takla attı: Baba ve oğlu kazadan yaralı kurtuldu

Genç bir süre sonra suda kaybolurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Şahsın cansız bedeni, ekipler tarafından bulunarak sudan çıkartıldı. Yapılan incelemenin ardından Aslan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

