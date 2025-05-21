Elazığ’da güncel kuş yoğunluk haritası çalışmaları

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da güncel kuş yoğunluk haritası çalışmaları

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından güncel kuş göç yoğunluk haritası arazi çalışmaları yapıldı.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin zengin kuş çeşitliliğini korumak ve göç eden kuş türlerinin yaşam alanlarını güvence altına almak için 'Kuş Göç Haritalarının Belirlenmesi Projesi' doğrultusunda, doğa koruma politikalarının geliştirilmesinde ve kuş türlerine yönelik tehditlerin azaltılmasında yol gösterici bir kaynak olacak, güncel kuş göç yoğunluk haritası arazi çalışmaları yapıldı.

Çalışmalarda ekipler tarafından saha çalışmaları yapılırken, elde edilen veriler kayıt altına alındı.

Son Haberler
Rusya-Ukrayna krizi Avrupa borsalarını vurdu! (21 Mayıs 2025)
Rusya-Ukrayna krizi Avrupa borsalarını vurdu!
Tatil planı yapanlar dikkat! Ücretler yine dudak uçuklatıyor! İşte gitmeden önce dikkat edilmesi gerekenler...
Tatil planı yapanlar dikkat! Ücretler yine dudak uçuklatıyor! İşte gitmeden önce dikkat edilmesi gerekenler...
Huawei Watch 5'i satışa sundu
Huawei Watch 5'i satışa sundu
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gönderme
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gönderme
34 arsa satışa çıkarıldı: Kazanılan parayla yol yapılacak
34 arsa satışa çıkarıldı: Kazanılan parayla yol yapılacak